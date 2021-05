Der Bundestag hatte die Abgeordnetenversorgung dagegen gekürzt, weil die Nominallöhne in Deutschland wegen der Coronapandemie 2020 gesunken waren. Anders als der Thüringer Landtag hatte der Bundestag im vergangenen Jahr freiwillig eine Nullrunde beschlossen.

In Thüringen gibt es einen gesetzlich festgeschriebenen Diäten-Automatismus in der Landesverfassung, der seit Jahren umstritten ist. Die Grundbezüge der Abgeordneten richten sich nach der allgemeinen Einkommensentwicklung im Freistaat, die vom Statistischen Landesamt ermittelt wird und danach 2020 bei einem Plus von 1,0 Prozent lag.