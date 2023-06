"Ich sehe das als Verantwortung von Demokratinnen und Demokraten, wenn es darum geht, ein Land regierbar zu machen", sagte Rothe-Beinlich am Donnerstag im Landtag. Wenn es bei der Landtagswahl 2024 zu schwierigen Wahlergebnissen komme, also ohne offensichtliche Mehrheiten, dann müsse man überlegen, wie ein demokratisches Bündnis zu schmieden sei.

Erst kürzlich hatte AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke den Anspruch seiner Partei auf eine Regierungsbeteiligung bekräftigt. In jüngsten Umfragen landete die AfD, die in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde, auf dem ersten Platz - vor der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Allerdings steht die AfD in Thüringen wie anderswo isoliert da. In Thüringen will keine im Landtag vertretene Partei mit ihr zusammenarbeiten.