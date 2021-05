In einem Brief an CDU-Fraktionschef Mario Voigt sprechen sie sich dagegen aus. In Thüringen wäre es die erste Auflösung des Landtags seit der Wende. Von dem ungewöhnlichen Schritt erhoffen sich Rot-Rot-Grün und große Teile der CDU klare Mehrheitsverhältnisse nach den Neuwahlen. Diese sollen dann zusammen mit den Bundestagswahlen im September stattfinden.