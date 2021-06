Antrag auf Landtagsauflösung Rot-Rot-Grün macht Zugeständnis an CDU

Nach wochenlanger Kontroverse scheint zumindest beim Antrag auf Auflösung des Thüringer Landtages ein Kompromiss in Sicht. Noch bevor das Parlament überhaupt über eine Auflösung abstimmen kann, muss dafür ein Antrag gestellt werden. Die SPD-Fraktion poche nun nicht mehr darauf, dass der Antrag bereits von 60 Abgeordneten unterschrieben werden müsse, sagte ihr Vorsitzender Matthias Hey am Mittwoch in Erfurt. 60 Stimmen würden bereits eine Zweidrittel-Mehrheit bedeuten - so viel, wie für eine Parlamentsauflösung notwendig wäre.

"Wir werden uns dieser schlankeren Variante nicht verweigern", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. Auch die Linke werde sich an diesem Verfahren beteiligen, um den Prozess überhaupt in Gang zu setzen, kündigte deren Fraktionsvorsitzender Steffen Dittes an. "Wir wollen Neuwahlen." An diesem Donnerstag soll es nach Angaben von CDU-Fraktionschef Mario Voigt ein Treffen der vier Fraktionsspitzen geben. Ob der Antrag noch bis Ende der Woche oder erst in der kommenden Woche gestellt wird, ist laut Dittes offen.