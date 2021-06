Die Neuwahl-Frage in Thüringen ist wieder offen. In der Linken-Landtagsfraktion gibt es Vorbehalte dagegen, die Landtagsauflösung mit der Stimme der FDP-Abgeordneten Ute Bergner zu beschließen. Der Linken-Abgeordnete Knut Korschewsky sagte MDR THÜRINGEN, er werde an der Abstimmung nur teilnehmen, wenn die CDU zu ihrer Zusage stehe und so viele Stimmen bringe, dass Rot-Rot-Grün und CDU die nötige Zweidrittelmehrheit allein erreichen können.