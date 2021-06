Beim Thema Neuwahl des Thüringer Landtags pocht die Linke weiter auf Vertragstreue bei der CDU. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sagte nach einer Fraktionsklausur in Erfurt am Dienstag, die CDU habe breite Zustimmung zur Landtagsauflösung zugesagt und dazu müsse sie auch stehen. Hintergrund ist eine Vereinbarung der rot-rot-grünen Minderheitskoalition mit der CDU, den Landtag mit Zweidrittel-Mehrheit für Neuwahlen aufzulösen. Mehrere CDU-Abgeordnete lehnen diese Auflösung aber mittlerweile ab .

Die Fronten sind verhärtet. 60 Stimmen braucht es für die Landtagsauflösung. Auf 63 kommen Rot-Rot-Grün und die CDU zusammen. Jetzt aber wollen vier Christdemokraten nicht mitmachen, eine FDP-Abgeordnete aber schon. Dann würde es doch reichen. Die Koalition fordert nun aber: Die CDU soll aus eigener Kraft soviele Stimmen bringen, dass es reicht. Darauf hat sich die Linken-Landtagsfraktion jetzt noch einmal verständigt. "Die CDU ist verpflichtet, uns zu erklären, ob sie ihren Teil der Vereinbarung wirklich erfüllen wird, oder ob die CDU vertragsbrüchig ist", sagte Dittes am Dienstag nach einer Klausur seiner Fraktion in Erfurt.

Dittes kündigte an, dass Linke, SPD und Grüne zusammen bis Donnerstag einen Antrag zur Auflösung des Landtages auf den Tisch legen werden - mit 42 Unterschriften - so viele wie die drei Partner Sitze im Parlament haben. "Dann muss die CDU erklären, wie sie die Sicherheit liefern wird, dass wir auch die Mehrheit bei der Abstimmung am 19. Juli haben werden." Wenn dies am Donnerstag nicht gelinge, werde man beraten, wie man weiter verfahre.