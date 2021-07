Die Thüringer Landtagsverwaltung lässt ihr Vertragsverhältnis mit dem Geraer Unternehmen Gebr. Frank GmbH & Co. KG juristisch prüfen. Das teilte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN mit. Die Firma ist bisher mit der technischen Herstellung des offiziellen "Gesetz- und Verordnungsblattes für den Freistaat Thüringen" beauftragt. Firmeninhaber ist der Verleger Harald Frank. Der Unternehmer gehört der AfD an, leitet die Geraer Stadtratsfraktion der Partei und gibt das Anzeigenblatt "Neues Gera" heraus.

Auch bei der Ausschreibung des Auftrags spielten "politische Betrachtungen" der potentiellen Auftragnehmer offenbar keine Rolle. "Betrachtet wurde, ob die Leistungen in einer geforderten Qualität zu einem marktgerechten Preis erbracht werden können", hieß es aus der Landtagsverwaltung. Im Vordergrund standen dabei Fragen nach dem "Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebot in einem marktgerechten Preis-Leistungsverhältnis". Das Geraer Unternehmen erfülle "seit dem Zuschlag alle rechtlich geforderten Bedingungen", hieß es weiter.

Dennoch stieß Keller, die der Partei Die Linke angehört, nun die Prüfung des Geschäftsverhältnisses mit Frank an. Birgit Keller: "In einem neuen Prüfverfahren muss nun abgewogen werden, inwiefern die Herausgeberschaft des 'Neuen Gera' das Vertragsverhältnis zum Thüringer Landtag gefährdet." Immerhin stehe laut Keller "die Partei, in der Herr Dr. Frank Mitglied ist und deren Mitteilungen mehrheitlich in diesem Blatt von ihm herausgegeben werden, unter Beobachtung beim Verfassungsschutz" und werde "in Teilen als verfassungsfeindlich" eingestuft.