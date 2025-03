Der Thüringer Landtag hat eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie eingesetzt. Die Fraktionen von CDU, BSW, SPD und Linke einigten sich am Donnerstag auf das Gremium. Die AfD stimmte als einzige Fraktion gegen die Einsetzung. In Thüringen gibt es bereits einen Untersuchungsausschuss, um die Corona-Pandemie aufzuarbeiten.

Im Unterschied zum Untersuchungsausschuss sollen in der Enquete-Kommission neben Abgeordneten auch Wissenschaftler sitzen. Laut SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher hat das Gremium vor allem die Aufgabe, Lehren aus möglichen Fehlern während der Pandemie zu ziehen und Vorschläge für künftige ähnliche Krisen zu machen.

Die Linke-Abgeordnete Lena Saniye Güngör sagte, dass Untersuchungsausschüsse schneller zu einem "parteipolitischen Schlagabtausch" werden könnten. Inhaltlich solle es in dem Gremium noch stärker um die Situation von Familien in der Pandemie gehen. "Während Untersuchungsausschüsse vor allem dazu dienen, politische Verantwortung in der Vergangenheit zu klären, ermöglicht eine Enquetekommission eine interdisziplinäre, zukunftsorientierte und wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung", teilte Güngör mit.