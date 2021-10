Die Liberalen haben den Fraktionsstatus verloren, weil dafür in Thüringen eine Mindestzahl von fünf Abgeordneten vorgeschrieben ist und Ute Bergner die FDP und die Fraktion verlassen hat.

Uneins sind die Koalitionsfraktionen und die CDU bei der die Zulage für den FDP-Gruppensprecher. Während Rot-Rot-Grün die Zulage auf 28 Prozent dessen reduzieren will, was ein Fraktionsvorsitzender extra bekommt, hält die Union eine Verringerung auf 50 Prozent für angemessen. Im Landtag sollen beide Vorschläge zur Abstimmung gestellt werden. Zudem will Rot-Rot-Grün dem Gruppensprecher das Anrecht auf einen Dienstwagen samt Fahrer streichen. Die FDP-Gruppe verweist indes darauf, dass Gruppenchef Thomas Kemmerich, der vorher schon Fraktionschef war, schon "seit geraumer Zeit" keinen Dienstwagen mehr nutzt..