Grundschullehrer an Freien Schulen können künftig genauso bezahlt werden wie an staatlichen Schulen. Der Landtag beschloss am Donnerstag mit breiter Mehrheit, den Trägern dieser Schulen die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. In der Debatte wurde darauf verwiesen, dass an Freien Schulen in Thüringen bisher oft schlechter gezahlt werde.