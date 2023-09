Holter will Schulen Gendern freistellen

Aus der Landesregierung kommen bereits jetzt warnende Worte. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) verwies darauf, dass junge Menschen heute die Gendersprache bewusst verwendeten, auch, um so die Gleichberechtigung zu leben. Holter sagte, er habe es den Schulen freigestellt, ob gegendert werde oder nicht.

Holter warnte die CDU, mit ihrem Gesetzentwurf einen Keil zwischen Koalitions- und Oppositionsfraktionen zu treiben. Demokraten sollten zusammenstehen und zeigen, dass es um wichtigere Dinge gehe.

Koalitionsparteien werfen Union Stimmungsmache vor

Bei den Regierungsfraktionen stößt der CDU-Vorstoß auf massive Kritik. Linke-Fraktionschef Steffen Dittes sagte, damit greife die Union in wesentliche Freiheiten der Schulen und Universitäten ein. Außerdem entwickle sich Sprache immer weiter, das habe sie in den vergangenen Jahrhunderten auch getan. Die CDU wolle dagegen ihr konservatives Rollenverständnis beibehalten und suche am rechten Rand bei der AfD nach Zustimmung.

Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich sagte, der Gesetzentwurf zum Gendern zeige, dass es der CDU nur noch um Stimmungsmache gehe. Es sollte niemandem vorgeschrieben werden, wie er zu sprechen habe. Die CDU drifte immer weiter nach rechts ab. SPD-Fraktionschef Matthias Hey schloss sich der Kritik an. Seine Fraktion werde den Gesetzentwurf der CDU ebenfalls ablehnen.

Mehrheitsverhältnisse im Landtag CDU (21 Abgeordnete) und AfD (19 Abgeordnete) verfügen zusammen nicht über eine Mehrheit im Thüringer Landtag und können damit zusammen kein Gesetz verabschieden. Die FDP verfügt über vier Landtagsabgeordnete. Zwei Abgeordnete sind in der Gruppe der Bürger für Thüringen zusammengeschlossen und zwei Abgeordnete sind parteilos. 29 Landtagspolitiker sind in der Linkspartei, acht in der SPD und fünf bei den Grünen. Für eine Mehrheit im Landtag sind bei 90 Abgeordneten 46 Stimmen nötig.

AfD signalisiert Zustimmung, die FDP nicht

Da Linke, SPD und Grüne im Land bekanntermaßen keine eigene Mehrheit haben, könnte die CDU ihren Entwurf mit Stimmen der AfD, Bürgern für Thüringen beziehungsweise fraktionslosen Abgeordneten und der FDP-Gruppe durchbringen.

Die AfD signalisierte bereits Zustimmung. Der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Stefan Möller, sagte, die Gendersprache abzulehnen, entspreche dem politischen Programm der AfD. Seine Fraktion werde über den Gesetzentwurf der CDU noch diskutieren. Aber tendenziell werde die AfD die CDU-Initiative unterstützen.

Fraglich ist, wie sich die FDP in dieser Angelegenheit verhält, denn die Liberalen könnten das Zünglein an der Waage sein. Ein Sprecher der FDP-Gruppe sagte, Sprache sei frei. Wer wolle, der könne gendern. Die FDP fordere aber auch niemanden auf, so zu sprechen. Nach Angaben des Sprechers werden die Freien Demokraten im Landtag dem Gesetzentwurf der CDU nicht zustimmen.

Vorwurf an Zusammenarbeit mit der AfD

Neben den ungewissen Mehrheitsverhältnissen muss sich die CDU abermals vorwerfen lassen, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Hintergrund ist auch eine mögliche gemeinsame Abstimmung mit FDP und AfD zur Senkung der Grunderwerbsteuer am Donnerstag im Landtag. Thüringens SPD-Chef Georg Maier nannte es einen "einzigartigen Vorgang", dass die Opposition so eine Steuersenkung und damit Einnahmeverluste in der Größenordnung von jährlich 50 Millionen Euro für die Landeskasse beschließen könnte.