Die parlamentarische Gruppe muss durch den Landtag noch offiziell aufgelöst werden. Vertreter aller Landtagsfraktionen und -gruppen hatten Angaben der parlamentarischen Geschäftsführer von Linken und CDU zufolge am Mittwoch beschlossen, dass der dafür notwendige Antrag von Rot-Rot-Grün gestellt wird. Demnach soll dieser im ersten Tagesordnungspunkt am Donnerstag im Landtag abgestimmt werden. Ute Bergner sagte MDR THÜRINGEN, sie gehe fest davon aus, dass die Gruppe ab Donnerstag Geschichte ist. Sie habe bereits den zehn Mitarbeitern der Gruppe die Kündigung übermittelt. Wie Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) dem MDR sagte, seien die Arbeitsverträge der Gruppenangestellten so aufgesetzt, dass sie automatisch mit der Auflösung enden.