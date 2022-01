Die haushaltspolitische Sprecherin der SPD, Janine Merz, sagte MDR THÜRINGEN, in einer so späten Phase der Etat-Beratungen solche Vorschläge zu machen, sei keine solide Haushaltspolitik. Die FDP verlange zwar, die Ausgaben um 500 Millionen Euro zu kürzen. Sie mache aber keine Vorschläge, wo konkret eingespart werden solle. Den Grünen fehlt nach eigenen Angaben die Fantasie, an welchen Stellen im Haushalt eine halbe Milliarde Euro einspart werden könnte. Die FDP müsse konstruktive Vorschläge machen, sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Olaf Müller, MDR THÜRINGEN.