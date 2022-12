Soll der Haushalt noch in diesem Jahr beschlossen werden, drängt die Zeit - vor allem, nachdem die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss am vergangenen Donnerstag verschoben wurden. Nun soll es eine Sondersitzung des Ausschusses am Dienstag geben. Für eine Verabschiedung des Haushaltes war zuletzt Freitag im Gespräch - also im Rahmen der regulären Landtagssitzung.