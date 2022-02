Im Landtag hat es eine kontroverse Debatte über die geplante Impfpflicht für medizinische Berufe gegeben. Die AfD-Fraktion forderte in einer Sondersitzung, die Impfpflicht und alle Corona-Regeln aufzuheben. Die Auflagen seien nicht gerechtfertigt.

Die FDP drängte ebenfalls darauf, die Corona-Regeln zu lockern. Die Omikron-Variante mit ihren milderen Krankheitsverläufen könne das Ende der Pandemie einläuten, hieß es aus der FDP-Gruppe. Deren Chef, Thomas Kemmerich, betonte, es sei an der Zeit, "der Freiheit wieder mehr Geltung" zu verschaffen und "die Vorsicht in die Hände der einzelnen Menschen" zu legen. Das Virus werde nicht verschwinden, man müsse damit umgehen.

Die Landtagsfraktion der Thüringer Grünen hat der eigenen Landesregierung Fehler beim Corona-Krisen-Management vorgeworfen. Fraktionsvize Olaf Müller sagte, vergangene Woche habe die Landesregierung noch erklärt, an der 2G-Regel im Einzelhandel festhalten zu wollen. Am Dienstag sei nun der Wechsel zu 3G bekannt gegeben worden. Für diese Art von Kommunikation habe er kein Verständnis, so Müller.