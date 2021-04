Thüringer Landtag Lobby-Regeln für Abgeordnete sollen verschärft werden

Hauptinhalt

Der Thüringer Landtag will die Regeln für Nebentätigkeiten von Abgeordneten verschärfen. Diskutiert wird, ob Abgeordnete künftig genau offenlegen müssen, wie hoch ihre Nebeneinkünfte sind, an welchen Firmen sie beteiligt sind und mit welchen Interessegruppen sie in Kontakt stehen.