Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün Die FDP als Zünglein an der Waage im Thüringer Landtag

Auch im rot-rot-grünen Regierungslager will sich dieser Option niemand verschließen, wenngleich die Skepsis – derzeit zumindest – überwiegt. "Die FDP hat sich leider in den letzten Monaten und Jahren nicht unbedingt als verlässlicher Partner erwiesen", sagt Astrid Rothe-Beinlich, Fraktionschefin der Grünen im Thüringer Landtag.

Sie hofft bei den jetzt anstehenden Haushaltsverhandlungen, dass die FDP im Freistaat mit Blick auf die Stimmenverteilung im Landtag und mit Blick auf die Gespräche in Berlin "vielleicht auch in Thüringen ihre Chance erkennt, mit ihren vier Stimmen zu kompensieren, dass beispielsweise die CDU lieber pöbelnd am Rand steht, als irgendwo was mitzugestalten".