Die für den 19. Juli geplante Auflösung des Thüringer Landtags steht auf der Kippe: Vier Abgeordnete der CDU-Fraktion haben in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt, nicht für die Selbstauflösung des Parlaments zu stimmen. Damit käme die nötige Zweidrittelmehrheit für die Auflösung des Parlaments nicht zustande. Diese ist zwingend nötig, um den Weg für eine Neuwahl am 26. September frei zu machen.

Die oppositionelle CDU-Fraktion hatte sich nach der schweren Regierungskrise 2020 mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auf eine vorgezogene Landtagswahl verständigt - in der Hoffnung auf klare Mehrheiten im Parlament. Regulär würde der Landtag erst 2024 neu gewählt.

Die Abgeordneten Michael Heym aus Südthüringen, Christina Tasch aus dem Eichsfeld, Maik Kowalleck aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt und Jörg Kellner aus dem Kreis Gotha verweigern der Auflösung nun ihre Zustimmung. In ihrer Erklärung, die inzwischen bei Twitter von einem Berliner Journalisten veröffentlicht wurde , heißt es unter anderem, sie könnten keinen gewichtigen Grund dafür erkennen, den Landtag aufzulösen. Die Landesregierung gehe ihren Geschäften nach, ein beschlossener Haushalt biete Sicherheit für das Land. Die vier Abgeordneten wollen ihre Bedenken gegen eine Selbstauflösung immer wieder vorgebracht und klar kommuniziert haben, "dass wir diesen Weg nicht gehen werden".

Die Vorsitzenden der Landtagsfraktion und der Landespartei halten trotz des Nein der Vier an Neuwahlen fest. Mario Voigt und Christian Hirte erklärten nach einer Fraktionssitzung am Mittwoch, es bleibe noch Zeit, "weitere klärende Gespräche" zu führen. Eine breite Mehrheit der Fraktion strebe eine Auflösung des Landtags an.