Das zumindest ist die Hoffnung der Fraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD in der sogenannten Brombeer-Regierung, die vor wenigen Tagen mit einer Mehrheit die Geschäftsordnung des Landtages geändert haben. Bisher leitete der älteste Abgeordnete eines neu gewählten Landtages die erste Sitzung, bis der richtige Landtagspräsident gewählt ist. In dieser Legislatur war das Jürgen Treutler von der AfD, für den es selbst die erste Landtagssitzung als Abgeordneter war. Künftig soll diese Aufgabe der dienstälteste Abgeordnete übernehmen. "Das bietet eine größere Gewähr, dass man einen in den Abläufen erfahrenen Abgeordneten hat, der diesem Amt besser gerecht werden kann", erläutert CDU-Fraktionschef Andreas Bühl.