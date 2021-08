Im Streit um die Besetzung der Geheimdienstgremien des Landtags deutet sich weiter keine Lösung an. Die Landtagsverwaltung hat deshalb einen Mediator beauftragt, der mit allen Fraktionen Gespräche führen soll. Die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtete AfD hat im Thüringer Landtag eigentlich einen Anspruch auf zwei Sitze in der Parlamentarischen Kontrollkommission, deren Aufgabe unter anderem darin besteht, den Verfassungsschutz zu überwachen. Auch deshalb lehnen die übrigen im Landtag vertretenen Fraktionen bislang ab, AfD-Kandidaten ins Amt zu wählen.