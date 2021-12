In der letzten Plenarsitzung diese Jahres war es noch einmal zu einem verbalen Eklat gekommen. Der SPD-Abgeordnete Thomas Hartung hatte die AfD-Vertreter in einer Debatte um einen CDU-Gesetzentwurf für ein neues Schulgesetz als "Nazis und Faschisten" bezeichnet. Möller hatte daraufhin in Richtung der Linken gerufen, wer mit "seinen Kumpels Leute an der Grenze erschossen hat, der sollte mal die Fresse halten".