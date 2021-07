In der andauernden Debatte um die zukünftige Haushaltspolitik des Landes hat Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) einen Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 vorgeschlagen. Nicht zuletzt angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Landtag könne das Land so zumindest einen Teil der dringend benötigten Stabilität erreichen, sagte Siegesmund der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.