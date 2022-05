Wegen eines heftigen Streits zwischen der AfD und den übrigen Parteien ist die Landtagssitzung am Freitagvormittag unterbrochen worden. In der Debatte um Tourismusförderung warf der grüne Abgeordnete Olaf Müller AfD-Chef Björn Höcke mit äußerst derben Worten vor, Unsinn zu erzählen. Außerdem nannte er ihn einen Faschisten.

Höcke hatte zuvor erklärt, die Landesregierung habe den Tourismus in Thüringen mit ihren Corona-Regeln bewusst geschädigt. Redner von Rot-Rot-Grün hielten den Rechtspopulisten vor, mit offen geäußerter Fremdenfeindlichkeit Thüringen-Touristen zu vergraulen.

In einem gemeinsamen Antrag forderten Linke, SPD, Grüne und CDU die Landesregierung, mehr für Tourismus in Thüringen zu werben und Angebote auszubauen.

FDP und AfD kritisierten, dass die heimische Gastronomie und Hotellerie durch die Corona-Regeln geschädigt worden seien. Zu verhalten sei die Thüringer Tourismusgesellschaft in der überregionalen Werbung. Chancen wie die Bundesgartenschau in Erfurt oder geschichtsträchtigen Jubiläen wie etwa 500 Jahre Reformation hätten die staatlichen Fremdenverkehrsförderer nicht genutzt. Thüringen mache sich kleiner als es ist, so die Bilanz.