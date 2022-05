Der Thüringer Grünen-Landtagsabgeordnete Olaf Müller ist vom Parlamentspräsidium mit einem Ordnungsruf bestraft worden. Müller hatte am Vormittag in einer Debatte über die Tourismusförderung AfD-Fraktionschef Björn Höcke derb beleidigt und als Faschist bezeichnet. Landtags-Vize-Präsidentin Dorothea Marx (SPD) hatte Müller daraufhin zunächst eine Rüge erteilt.

Durch die Verwendung des Begriffs "Faschist" habe aber eine Personalisierung stattgefunden, so Marx. Sie wandle daher die Rüge in einen Ordnungsruf um. Gespräche im Landtag dürften nicht so weit eskalieren.