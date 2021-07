Artikel 50 (2) der Thüringer Verfassung: Neuwahl Die Neuwahl wird vorzeitig durchgeführt, 1. Wenn der Landtag seine Auflösung mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf Antrag von einem Drittel seiner Mitglieder beschließt, 2. Wenn nach einem erfolglosen Vertrauensantrag des Ministerpräsidenten der Landtag nicht innerhalb von drei Wochen nach der Beschlussfassung über den Vertrauensantrag einen neuen Ministerpräsidenten gewählt hat. Über den Antrag nach Nummer 1 darf frühestens am elften und muss spätestens am 30. Tag nach Antragstellung offen abgestimmt werden. Die vorzeitige Neuwahl muss innerhalb von 70 Tagen stattfinden.

Am Freitag hatte Ramelow nach Bekanntwerden des Rückzugs von Linken und Bündnisgrünen aus dem Auflösungsantrag verhalten reagiert. Es komme nun darauf an, in Ruhe und mit größtmöglicher Sachlichkeit dafür zu sorgen, dass für Thüringen wesentliche Entscheidungen getroffen werden können. Dazu gehöre in erster Linie der Haushalt für das kommende Jahr, so Ramelow.