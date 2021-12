In dieser Sitzungswoche soll im Landtag ein neuer Anlauf unternommen werden, einen Ausschuss-Vorsitzenden zu installieren. Die AfD-Fraktion hat mit Rene Aust einen entsprechenden Personal-Vorschlag auf den Tisch gelegt. Was passiert, wenn auch dieser Kandidat durchfällt? Olaf Müller meint, die Landtagsverwaltung müsse dann in Abstimmung mit der Landtagspräsidentin eine Regelung finden, wie der Ausschuss trotzdem zum Arbeiten kommt: "Es gibt ja einen Stellvertreter, der das machen könnte. Und ich glaube, im Moment geht man einfach den Weg, dass man sagt, okay, jetzt ist drei oder vier Mal nacheinander keiner gewählt, wir wollen aber trotzdem, dass der Ausschuss zum Arbeiten kommt. Die Landtagspräsidentin eröffnet die erste Sitzung, überträgt die Leitung an den Stellvertreter und dann kann der Ausschuss arbeiten."