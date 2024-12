Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag will einen Untersuchungsausschuss zu möglichen Verfehlungen des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer einsetzen. Fraktionschef Björn Höcke sagte am Freitag in der Aktuellen Stunde, aus Medienberichten gehe hervor, dass Kramer seine Behörde als Kampfinstrument gegen den AfD-Landesverband missbraucht habe. Kramer habe unter anderem ein Gutachten ignoriert, das vor einer Einstufung der AfD als erwiesen rechtsextremistisch gewarnt habe.