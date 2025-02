In Thüringen bleiben weiterhin einige wichtige Ämter und Posten unbesetzt. Die AfD-Fraktion will die nötigen Ausschüsse zur Wahl von Richtern und Staatsanwälten weiter blockieren, signalisierte AfD-Fraktionschef Björn Höcke in Erfurt. Die Oppositionspartei fordert weiter eine Paketlösung, sprich einen Deal, bei der Vergabe von Ämtern durch den Landtag.