Im Thüringer Landtag gibt es einen neuen Anlauf zur Wahl der Mitglieder wichtiger Gremien. Nach Angaben von AfD-Vize-Fraktionschef Daniel Haseloff wird seine Fraktion in der Sitzung in der kommenden Woche den Abgeordneten Jens Cotta als Kandidaten für den Posten des Landtags-Vizepräsidenten vorschlagen.

Thüringens BSW-Fraktionschef Frank Augsten wäre bereit, mit AfD-Fraktionschef Björn Höcke über die Besetzung von Landtagsgremien zu reden. "Wenn ich jetzt höre, dass es Überlegungen bei der AfD gibt, Leute von uns irgendwohin zu wählen, dann kann es auch sein, dass Herr Höcke sich auch an mich wendet und ein Gespräch mit mir sucht. Also, das würde ich dann auch nicht absagen", sagte Augsten bei einer Landespressekonferenz in Erfurt. Zuvor hatte Haseloff signalisiert, dass er die Wahl von BSW-Abgeordneten in wichtige Landtagsgremien wie den Richter- und den Staatsanwälte-Wahlausschuss für denkbar hält.