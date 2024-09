Die Co-Vorsitzende der Partei Die Linke in Thüringen, Ulrike Grosse-Röthig , hat bei der Landtagswahl den Wahlkreis Weimar II gewonnen.

Die Kandidatin für ein Direktmandat im Wahlkreis Wartburgkreis I, Anja Müller , konnte nicht genug Erststimmen erreichen. Auf der Landesliste stand sie auf Platz drei und zieht damit dennoch in den Landtag ein.

Im Wahlkreis Ilm-Kreis I kandidierte Christian Schaft für ein Direktmandat. Mit 12,6 Prozent der Stimmen erreichte er dort nur den dritten Platz, kann jedoch über die Landesliste dennoch in den Landestag einziehen. Schaft stand auf Listenplatz vier der Linken.

Katharina König-Preuss konnte im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II kein Direktmandat erzielen. Mit Listenplatz fünf, kann sie aber dennoch in den Landtag einziehen.

Andreas Schubert ist als Direktkandidat im Wahlkreis Gera II angetreten. Er hat das Direktmandat nicht gewonnen, zieht aber über den sechsten Platz der Landesliste der Partei in den Thüringer Landtag ein.

Katja Mitteldorf konnte ihr Direktmandat in Nordhausen II nicht verteidigen, zieht aber über Listenplatz sieben ihrer Partei in den Landtag.

Der bisherige Staatskanzleichef Benjamin Immanuel Hoff konnte das Direktmandat im Wahlkreis Weimarer Land I - Saalfeld-Rudolstadt III nicht gewinnen. Er zieht jedoch mit Listenplatz acht in den neuen Landtag ein.

Linda Stark konnte sich das Direktmandat im Wahlkreis Hildburghausen II/Sonneberg II nicht sichern, wird jedoch über Platz neun auf der Landesliste in den neuen Landtag einziehen.

Über Platz zehn auf der Landesliste kann Roland Hande in den neuen Landtag einziehen. Er kandidierte für ein Direktmandat im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II .

Lena Saniye Güngör zieht für den Wahlkreis Jena II in den neuen Landtag ein.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat abermals ein Direktmandat bei der Landtagswahl verpasst: Diesmal trat er im Wahlkreis Greiz II an und verlor gegen Mandatsinhaber Christian Tischner von der CDU. Höcke steht auf Platz eins der Landesliste und kann damit dennoch in den Landtag einziehen.

Stefan Möller erringt die meisten Erststimmen und zieht für den Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II in den Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Stefan Möller mit 39,7 Prozent die meisten Erststimmen

Torben Braga erhielt die meisten Erststimmen und zieht für den Wahlkreis Altenburger Land II in den Landtag ein. Er erhielt mit 42,8 Prozent die meisten Erststimmen.

Jens Cotta zieht für den Wahlkreis Kyffhäuserkreis II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Jens Cotta mit 46,5 Prozent die meisten Erststimmen.

Der AfD-Kandidat Jörg Prophet zieht für den Wahlkreis Nordhausen I in den neuen Thüringer Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Prophet mit 40,3 Prozent die meisten Erststimmen.

Ringo Mühlmann zieht für den Wahlkreis Saale-Orla-Kreis II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Ringo Mühlmann mit 44,6 Prozent die meisten Erststimmen.

Nadine Hoffmann zieht für den Wahlkreis Hildburghausen I/Schmalkalden-Meiningen III in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Nadine Hoffmann mit 41,6 Prozent die meisten Erststimmen.

Jens Dietrich kommt mit 35,5 Prozent auf Platz zwei im Wahlkreis Ilm-Kreis I , zieht jedoch über die Landesliste dennoch in den Landtag ein.

Torsten Czuppon zieht für den Wahlkreis Sömmerda II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Torsten Czuppon mit 42,8 Prozent die meisten Erststimmen.

Uwe Thrum zieht für den Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Uwe Thrum mit 47,4 Prozent die meisten Erststimmen.

Sascha Schlösser zieht für den Wahlkreis Erfurt I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Sascha Schlösser mit 35,7 Prozent die meisten Erststimmen.

Daniel Haseloff zieht für den Wahlkreis Sömmerda I/Gotha III in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Daniel Haseloff mit 38,6 Prozent die meisten Erststimmen.

Thomas Benninghaus zieht für den Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Thomas Benninghaus mit 37,5 Prozent die meisten Erststimmen.

Jan Abicht zieht für den Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Jan Abicht mit 39,8 Prozent die meisten Erststimmen.

Dieter Michael Laudenbach zieht für den Wahlkreis Gera I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Dieter Michael Laudenbach mit 36,9 Prozent die meisten Erststimmen.

Denis Häußer zieht für den Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Denis Häußer mit 38,6 Prozent die meisten Erststimmen.

Vivien Rottstedt zieht für den Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Vivien Rottstedt mit 37,4 Prozent die meisten Erststimmen.

Thomas Hoffmann zieht für den Wahlkreis Altenburger Land I in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Thomas Hoffmann mit 42,4 Prozent die meisten Erststimmen.

Peter Gerhardt zieht für den Wahlkreis Weimar I/Weimarer Land II in den neuen Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Landtagswahl 2024 erhält Peter Gerhardt mit 38,3 Prozent die meisten Erststimmen.

Wolfgang Lauerwald ist im Wahlkreis Gera II angetreten und zieht als Direktkandidat in den Thüringer Landtag ein. Er erhielt 43,6 Prozent der Erststimmen.

Uwe Krell zieht für den Wahlkreis Wartburg I in den neuen Landtag ein. Er erhielt mit 38,5 Prozent die meisten Erststimmen.

Thomas Luhn trat im Wahlkreis Suhl/Schmalkalden-Meiningen IV als Direktkandidat an. Hier hat er auch das Direktmandat geholt und zieht deswegen in den neuen Landtag ein.

Olaf Kießling trat im Wahlkreis Ilm-Kreis II als Direktkandidat an. Hier hat er auch das Direktmandat geholt und zieht deswegen in den neuen Landtag ein.

Jürgen Treutler trat im Wahlkreis Sonneberg I als Direktkandidat an. Hier hat er auch das Direktmandat geholt und zieht deswegen in den neuen Landtag ein.

Melanie Berger trat im Wahlkreis Hildburghausen II/Sonneberg II als Direktkandidatin an. Hier hat sie auch das Direktmandat geholt und zieht deswegen in den neuen Landtag ein.

Brunhilde Ursula Margit Nauer trat im Wahlkreis Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt III als Direktkandidatin an. Hier hat sie auch das Direktmandat geholt und zieht deswegen in den neuen Landtag ein.

CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt trat als Direktkandidat im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II an. Sein Direktmandat dort hat er verloren, zieht aber über Platz eins der Landesliste in den Landtag ein.

Beate Meißner trat im Wahlkreis Sonneberg I als Direktkandidatin an. Ihr Mandat dort hat sie nicht gewonnen, zieht aber über Listenplatz zwei in den Landtag ein.

Thadäus König trat im Wahlkreis Eichsfeld I als Direktkandidat an und holte dort auch das Mandat. Daher ist auch er im neuen Landtag wieder dabei.

Andreas Bühl trat im Wahlkreis Ilm-Kreis I als Direktkandidat an. Er gewann das Mandat dort und ist damit im neuen Landtag vertreten.

Christoph Zippel trat im Wahlkreis Altenburger Land II als Direktkandidat an. Er gewann das Mandat dort nicht, kommt aber über die Landesliste in den neuen Landtag.

Christian Tischner hat im Wahlkreis Greiz II das Direktmandat gewonnen. Er hat damit an Direktkandidat Björn Höcke von der AfD vorbeigezogen und zieht mit 43 Prozent der Erststimmen in den Landtag ein.

Christina Tasch zieht für den Wahlkreis Eichsfeld II in den Landtag ein. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhält sie mit 47,1 Prozent die meisten Erststimmen.

Henry Worm musste im Wahlkreis Hildburghausen II/Sonneberg II zwar das Direktmandat an Melanie Berger von der AfD abtreten, zieht aber über Listenplatz 8 in den Landtag ein.

Marion Rosin hat im Wahlkreis Gotha II 19 Prozent der Erststimmen geholt und daher kein Direktmandat gewonnen. Dennoch zieht sie über den Listenplatz 9 der CDU in den Landtag ein.

Carolin Gerbothe kommt im Wahlkreis Nordhausen I mit 37,3 Prozent auf Platz zwei. Über den Listenplatz 10 der CDU zieht sie in den Landtag ein.

Lennart Geibert musste den Wahlkreis Weimar II an Ulrike Grosse-Röthig, Co-Vorsitzende der Partei Die Linke in Thüringen, abtreten. Über den Listenplatz 11 der CDU zieht er aber in den Landtag ein.