Und der dritte Punkt ist: Dass die AfD als stärkste Partei in Thüringen nicht an die Macht kommt, ist bei weitem kein Einzelfall in Deutschland: In der Vergangenheit gab es viele Beispiele, bei denen die stärkste Partei nicht die Regierung bildete. So erhielt bei der Bundestagswahl 1976 die CDU/CSU unter Helmut Kohl die meisten Stimmen. Doch Helmut Schmidt blieb Bundeskanzler einer SPD-FDP-Koalition. Das wiederholte sich zur Bundestagswahl 1980.