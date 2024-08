Knapp vier Wochen vor der Landtagswahl können die ersten Thüringer und Thüringerinnen per Briefwahl abstimmen. So hat beispielsweise Nordhausen erste Briefwahlunterlagen verschickt. Aber auch in anderen Regionen - vor allem in kleineren Orten - ist die Briefwahl nach Angaben des Landeswahlleiter-Teams bereits möglich.