Rund vier Wochen nach der Landtagswahl wollen CDU, BSW und SPD in Thüringen am Montag offiziell in ein erstes Sondierungsgespräch gehen. Bei dem Treffen loten die Spitzenvertreter der drei Parteien die Chancen für eine Koalition aus. Die Sondierungen sind eine Vorstufe für mögliche Koalitionsverhandlungen.