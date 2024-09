Nach der Thüringer Landtagswahl hat es in Erfurt am Sonntagabend eine Demonstration gegeben. Laut Polizei versammelten sich rund 550 Teilnehmer aus dem linken Spektrum unter dem Motto "Konsequent Antifaschistisch" zunächst am Landtag. Organisiert hat den angemeldeten Protest das Bündnis "Auf die Plätze". Dabei gab es mehrere Redebeiträge.