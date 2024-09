Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Wahl Höcke, Voigt, Wolf: Diese bekannten Politiker verfehlen Direkteinzug in Thüringer Landtag

Hauptinhalt

02. September 2024, 05:30 Uhr

Mehrere bekannte Thüringer Politiker haben es nicht per Direktmandat in den Thüringer Landtag geschafft, darunter fast alle Spitzenkandidaten der Parteien. Viele von ihnen schaffen den Einzug in den Landtag trotzdem.