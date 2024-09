Die Landeshauptstadt stimmt bei Landtagswahlen traditionell anders ab als der Rest von Thüringen, so auch bei der Wahl am vergangenen Sonntag. Ginge es nach den Erfurterinnen und Erfurtern, dann hätte die AfD die Wahl nur knapp vor der CDU gewonnen und die Linke wäre nicht ganz so dramatisch abgestürzt. Das Dreierbündnis aus CDU, BSW und SPD hätte wie auch im landesweiten Ergebnis knapp die Mehrheit verfehlt, dafür wären die Grünen in den Landtag eingezogen.