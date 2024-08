Am 1. September wird ein neuer Landtag in Thüringen gewählt. Aufgerufen zur Wahl sind 1,66 Millionen Thüringer, darunter 79.000 Erstwähler. Gewählt werden kann bis 18 Uhr. Danach beginnt die Auswertung der Stimmen.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Direkt gewählt werden mit der Erststimme die Direktkandidaten in 44 Thüringer Wahlkreisen. Mit der Zweitstimme kann eine Partei gewählt werden. Jede Partei hat dafür eine Wahlliste mit Kandidaten aufgestellt, die entsprechend ihres Anteils an Zweitstimmen gewählt sind. Es bewerben sich laut Landeswahlleiter 495 Personen, darunter 141 Frauen. Dabei treten 15 Parteien an.