Donnerstag, 9:45 Uhr | Wer kann wählen?

1,66 Millionen Thüringer können laut dem Landeswahlleiter zur Landtagswahl wählen. Darunter sind 79.000 Erstwähler. Wählen können Menschen ab 18 Jahren mit einem Hauptwohnsitz in Thüringen.

18 bis 22 Jahre: 79.000 Wähler, darunter 39.000 Frauen

23 bis 29 Jahre: 94.000 Wähler, darunter 45 000 Frauen

30 bis 39 Jahre: 207.000 Wähler, darunter 100.000 Frauen

40 bis 49 Jahre: 235.000 Wähler, darunter 111.000 Frauen

50 bis 59 Jahre: 289.000 Wähler, darunter 142.000 Frauen

60 bis 69 Jahre: 334.000 Wähler, darunter 172.000 Frauen

70 Jahre und älter: 417.000 Wähler, darunter 241.000 Frauen

Insgesamt gibt es 1.655.000 Wahlberechtigte, darunter 850.000 Frauen

Donnerstag, 9:15 Uhr | Wie wird gewählt und wie viele Kandidaten gibt es?

Zur Landtagswahl in Thüringen bewerben laut Landeswahlleiter sich 495 Kandidaten, darunter 141 Frauen, um den Einzug in den Landtag. Es treten 15 Parteien an, drei wurden nicht zugelassen.

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Direkt gewählt werden mit der Erststimme die Direktkandidaten in den 44 Thüringer Wahlkreisen. Mit der Zweitstimme kann eine Partei gewählt werden. Jede Partei hat dafür eine Wahlliste mit Kandidaten aufgestellt.

Nur die Linke und die CDU stellen in allen Wahlkreisen einen Bewerber. Die SPD schickt in 43 Wahlkreisen einen Bewerber ins Rennen, die AfD in 42 Wahlkreisen. Die FDP hat 33 Direktkandidaten, die Freien Wähler 22, die Grünen 20, das BSW sechs. Dazu gibt es sechs Einzelbewerber. Die Werteunion hat vier Vertreter aufgestellt, die Ökologische Partei Deutschlands und die MLPD je drei Direktkandidaten, die Piraten einen Bewerber.

Donnerstag, 9 Uhr | Wie wurde bei der Landtagswahl 2019 abgestimmt?

Die Linke erreichte zur Landtagswahl 2019 29 Sitze im Landtag, die AfD 22 Sitze, die CDU 21 Sitze. Acht Sitze erzielte die SPD, die Grünen und die FDP je fünf Sitze.

Donnerstag, 8:50 Uhr | Wahlprogramme und Wahlomat

Was wollen die Parteien in Thüringen erreichen? Hier finden Sie die Wahlprogramme der großen Parteien und der kleinen Parteien im Überblick. Hier lesen Sie im Detail, was sich die Parteien jeweils für die Bereiche Bildung, Familie, Klimaschutz, Zuwanderung, Gesundheit, Kultur, Sicherheit und Wirtschaft vorgenommen haben.



Wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie wählen wollen: Hier geht es zum Wahlomat.

Donnerstag, 8:30 Uhr | Die Thüringer Direktkandidaten im Porträt