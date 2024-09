Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, sagte im ZDF: "Das sind keine guten Ergebnisse in Thüringen. Da freut sich niemand im Willy Brandt-Haus. Das stellt uns nicht zufrieden. Trotzdem konnten wir abwenden, dass wir aus Landtagen rausfliegen. (…) Viele Menschen geben Georg Maier gute Noten, wollen sie in Landesregierungen sehen - aber sind irritiert über manches, was aus dem Bund kommt, darum will ich nicht drumrum reden."