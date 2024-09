Bei der Landtagswahl in Thüringen haben 73,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist die zweithöchste Wahlbeteiligung seit 1990. Nur 1994 wurde mit 74,8 Prozent eine höhere Wahlbeteiligung verzeichnet. Mit 80 Prozent gaben die meisten Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Jena 1 ihre Stimme ab. Danach folgte das Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt III und der Saale-Holzland-Kreis I. Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es in Gotha II (66,6 Prozent) und in Gera II (66,9 Prozent).