13:20 Uhr | BSW-Spitzenkandidatin plädiert für "neue Modelle"

BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf plädiert für "unkonventionelle neue Modelle" bei der Regierungsbildung in Thüringen. In einer Pressekonferenz am Montagvormittag in Berlin antwortete Wolf auf die Frage nach einer möglichen Rolle von Bodo Ramelow (Linke) in einer künftigen Regierung, dass der Ball jetzt insbesondere bei der CDU und auch der Linken liege. Alle Demokraten müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein und zusammenarbeiten. Sie sei optimistisch, dass dies gelingen werde. Das BSW sei zu solchen Gesprächen offen und vertrauensvoll bereit.

13:15 Uhr | AfD will in Haushalts- und Personalentscheidungen eingreifen

Die Thüringer AfD will mit ihrer erreichten Sperrminorität in Haushalts- und Personalentscheidungen eingreifen. Selbst wenn die AfD nicht an der Regierung beteiligt würde, werde sie ihre neugewonnene Gestaltungsmacht im Thüringer Landtag einsetzen, sagte Landessprecher Stefan Möller. Um handlungsfähig zu sein, müsste der Landeshaushalt zügig aufgestellt werden. Mehr als ein Drittel der Stimmen werde ausschlaggebend sein, welche Budgets im Haushalt zur Verfügung stehen werden, so Möller. Auch bei Personalentscheidungen in Gremien sei es undenkbar, die Stellen an der AfD vorbei zu besetzen, wie bisher.

Mit mehr als einem Drittel der Sitze hat die AfD im Thüringer Landtag die sogenannte Sperrminorität erreicht. Das heißt, dass sie bestimmte Entscheidungen blockieren kann, die eine Zweidrittelmehrheit benötigen.

12:15 Uhr | Nach der Landtagswahl: Keine Koalition in Sicht