Als letzte der im Landtag vertretenen Parteien sind auch die Grünen in den Wahlkampf für die Thüringer Landtagswahl am 1. September gestartet. Am Dienstagabend hatte die Partei zum Auftakt in den Erfurter Kaisersaal-Garten eingeladen und unter anderem Speed-Dating-Gesprächsrunden mit den Spitzenkandidaten veranstaltet.