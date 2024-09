SPD-Spitzenkandidat Georg Maier sieht den Regierungsauftrag bei der CDU. Diese sei "die demokratische Partei, die am stärksten abgeschnitten hat", sagte er. Zugleich sehe er die SPD in Koalitionsfragen in staatspolitischer Verantwortung. Die Partei werde dazu am Montag in den Gremien beraten. Die SPD "hatte es schwer, weil dieser Wahlkampf komplett überlagert war von all diesen geopolitischen Themen".