Bildrechte: IMAGO/IPON

Offener Brief OB und Landräte fordern mehr Thüringer Themen im Landtagswahlkampf

Hauptinhalt

23. August 2024, 15:58 Uhr

In einem offenen Brief haben sich 17 Thüringer Landräte und Oberbürgermeister an die Parteien gewandt. Statt Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik sollen sich die Landespolitiker im Wahlkampf wieder mehr den Thüringer Themen widmen. Vor allem von zwei Parteien wünschen sich die Politiker mehr Aussagen zu regionalen Problemen.