Der Chef der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Matthias Hey, sieht die Chance auf eine vorfristige Auflösung des Thüringer Landtags schwinden. Hey verwies am Freitag bei MDR AKTUELL darauf, dass Rot-Rot-Grün und CDU dafür voraussichtlich keine eigene Mehrheit hätten. "Die Luft wird immer dünner. Wir hoffen als SPD auf Neuwahlen und werben bis zur letzten Minute dafür. Wir sitzen vorne auf der Lok und sehen, dass immer weniger Leute einsteigen wollen und es sich gar nicht mehr lohnt loszufahren."

Damit spielt Hey auf die Tatsache an, dass Linke, Grüne, SPD und CDU im Thüringer Landtag nach jetzigem Stand nicht genug Stimmen zusammenbekommen, um den Landtag aus eigener Kraft auflösen zu können.

Am Montag sollte der Thüringer Landtag über seine vorfristige Auflösung abstimmen - doch womöglich wird der Antrag zur Abstimmung darüber zurückgezogen: Die Antragsteller - Linke, Grüne, SPD und CDU - haben dafür nicht genug Stimmen. Die Fraktionen der Partei Die Linke und der Grünen treffen sich am Freitag, um zu beraten. Es ist wahrscheinlich, dass beide Fraktionen zu dem Schluss kommen, dass sie den Auflösungsantrag nicht länger mittragen. Damit wären vorzeitige Neuwahlen am 26. September vom Tisch.