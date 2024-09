Uffe Dreesen ist einer von Ihnen. Der Journalist aus Dänemark berichtet seit längerem vom politischen Geschehen aus Thüringen in seiner Heimat. Am 1. September will er im Landtag unbedingt mit dabei sein. Für ihn ist der diesjährige Wahlkampf besonders spannend, weil AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Umfragen so stark abschneiden. Die Wahlen in Thüringen seien richtungsweisend. "Deshalb finde ich, das Thüringen so ein interessantes Labor ist für die Zukunft Deutschlands", so Dreesen.