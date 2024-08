Als Anfang des Jahres in ganz Deutschland mehr als eine Million Menschen auf die Straßen gingen, zeigte das eindrucksvoll, was viele umtrieb: die Sorge vor grassierendem Rechtsextremismus. Knapp 40 Prozent der Befragten gaben im ARD-Deutschlandtrend Anfang Februar an, Rechtsextremismus und -populismus als größte Gefahren für die Demokratie zu sehen.