Die AfD hat diese Begriffe in ihren Landtagsreden mit Abstand am häufigsten erwähnt. Das ist bemerkenswert: Denn der Redeanteil der Fraktionen im Parlament orientiert sich an ihrer Größe. Die AfD kommt demnach "nur" auf rund ein Sechstel des Redeanteils, die CDU auf etwa ein Fünftel, die Linke als stärkste Fraktion auf etwa ein Viertel. Dennoch fällt in den AfD-Reden der vergangenen fünf Jahre 488 Mal eines der Schlüsselwörter.