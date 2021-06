Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt will mit einem "Masterplan Ost" in die Landtagswahl im September in Thüringen gehen. Unter anderem fordert Voigt in seinem Konzept ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr, steuerliche Erleichterungen für Familien und mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der Steuern für Kommunen.