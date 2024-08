Auch im ARD-Mittagsmagazin war die Unterbringung von Asylsuchenden in Thüringen Thema. Im Interview des ARD-Mittagsmagazins verwies Ministerpräsident Bodo Ramelow darauf, dass die Aufenthaltsdauer in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl möglichst kurz gehalten würden. Normalerweise sollten neuangekommene Asylsuchende wenige Wochen bis maximal drei Monate in Suhl bleiben, so der Linken-Politiker im Gespräch mit MIMA-Moderator Tino Böttcher.